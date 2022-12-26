В Россию поставляют всё больше ноутбуков без предустановленной Windows

Как сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на данные дистрибьюторов, к ноябрю 2022 года доля поставляемых в РФ ноутбуков с предустановленной операционной системой Windows сократилась до менее чем 30%. Это наихудший результат за год: для сравнения — в прошлом ноябре доля составляла 55% и выросла до 60% в феврале 2022-го.

Фото: «Коммерсантъ»

Всё дело в уходе Microsoft с отечественного рынка — в российскую розницу прибывает всё больше переносных компьютеров без предустановленной операционной системы. После покупки таких ПК пользователям нужно устанавливать ОС самим или приобретать услугу по её установке.

Ранее эксперты заявляли, что к концу года доля новых ноутбуков без ОС в российской рознице может достигнуть 80–90%.