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Новая игра Naughty Dog будет больше похожа на сериал, чем другие проекты студии

Новая игра Naughty Dog будет больше похожа на сериал, чем другие проекты студии
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Недавно издание The New Yorker пообщалось с геймдиректором двух частей The Last of Us и вице-президентом студии Naughty Dog Нилом Дракманном. В интервью Дракманн рассказал про новый проект команды и его отличия от предыдущих игр студии.

По словам Дракманна, новый проект будет больше похож на сериал, чем другие тайтлы Naughty Dog. Что это значит, понять пока трудно, но факт интересный. Более того, для работы над игрой Дракманн пригласил целую команду сценаристов. Судя по всему, геймдиректор говорит о проекте, который ещё не анонсировали.

Напомним, сценарий для первой The Last of Us Дракманн писал сам, а для второй части пригласил Хэлли Гросс. Вероятно, масштаб проекта куда больше, чем у той же The Last of Us.

В разработке от Naughty Dog находится мультиплеерный режим для The Last of Us Part 2 и, возможно, The Last of Us 3.

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Заглавное фото: Sony Interactive Entertainment

Источник: «Чемпионат»

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