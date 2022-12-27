Первый трейлер «Форсажа 10» выйдет в феврале
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Актёр Вин Дизель в социальных сетях сообщил, что первый трейлер «Форсажа 10» выйдет где-то через два месяца, то есть в конце февраля. После этого постепенно начнётся рекламная кампания картины.
Деталей сюжета «Форсажа 10» нет. Известно, что ведущую роль в истории займёт семья Торетто, а злодеев сыграют Шарлиз Терон и Джейсон Момоа. Терон воплотит образ Сайфер, а кого сыграет Момоа, неизвестно.
Если верить изданию The Direct, то в картине стоит ждать возвращения Галь Гадот. В фильмах франшизы она сыграла Жизель Яшар. Её героиня умерла в шестой части, но в «Форсаже» герои никогда не умирают окончательно. Официально о возвращении актрисы ничего не говорили.
Десятая часть франшизы выйдет 19 мая 2023 года.
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