Авторы Escape from Tarkov показали геймплей на долгожданной локации

Студия Battlestate опубликовала первый трейлер крупного обновления под версией 0.13 для Escape from Tarkov. С его выходом в игре появится долгожданная локация — «Улицы Таркова», которую фанаты ждали несколько лет.

В ролике можно увидеть геймплей на новой локации с ходьбой и перестрелками. Помимо «Улиц Таркова», с выходом апдейта будут внесены другие улучшения и фишки, но их детали авторы пока не раскрывают. Они наверняка сделают это позже.

В трейлере не назвали даже примерную дату релиза версии 0.13. Судя по всему, релиз стоит ждать уже в 2023 году. Возможно, в первой половине года.

Escape from Tarkov — шутер от российской студии, доступный на ПК. Релиз на других платформах в ближайшее время точно не ожидается.