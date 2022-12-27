Назван худший гаджет Apple в 2022 году
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Известный сайт Digital Trends, посвящённый технологиям, назвал худший гаджет Apple в 2022 году. Выбор редакции издания пал на MacBook Pro с чипом M2.
По словам автора Digital Trends, продукция Apple известна своим отличным качеством. Компания заботится о своих покупателях, поэтому предоставляет им качественный продукт, однако так бывает не всегда. Случай с MacBook Pro M2 — отличный тому показатель.
Как отметили в издании, в ноутбуке используется устаревший корпус, которому уже более шести лет. По сути MacBook Pro с чипом M2 представляет собой устройство шестилетней давности со свежим чипом. По мнению автора, этого ноутбука попросту не должно было существовать, а приставка Pro ему явно не подходит.
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