Назван худший гаджет Apple в 2022 году

Известный сайт Digital Trends, посвящённый технологиям, назвал худший гаджет Apple в 2022 году. Выбор редакции издания пал на MacBook Pro с чипом M2.

По словам автора Digital Trends, продукция Apple известна своим отличным качеством. Компания заботится о своих покупателях, поэтому предоставляет им качественный продукт, однако так бывает не всегда. Случай с MacBook Pro M2 — отличный тому показатель.

Как отметили в издании, в ноутбуке используется устаревший корпус, которому уже более шести лет. По сути MacBook Pro с чипом M2 представляет собой устройство шестилетней давности со свежим чипом. По мнению автора, этого ноутбука попросту не должно было существовать, а приставка Pro ему явно не подходит.