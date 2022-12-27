«Бэтмен» стал самым популярным фильмом у пиратов в России в 2022 году
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По просьбе издания «Бюллетень кинопрокатчика», компания Group-IB представила список из десяти фильмов, которые были наиболее востребованы у пиратов в России в 2022 году.
Лидерство в топе удерживает «Бэтмен» Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном в главной роли. На втором месте расположился «Человек-паук: Нет пути домой», а «Топ Ган: Мэверик» — на четвёртой позиции.
- «Бэтмен»
- «Человек-паук: Нет пути домой»
- «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»
- «Топ Ган: Мэверик»
- «Проект «Адам»
- «Фантастические твари: Тайны Дамблдора»
- «Затерянный город»
- «Соник 2 в кино»
- «Мир Юрского периода: Господство»
- «Варяг»
Также стало известно, что в 2021 году рынок нелегального контента сократился с $ 59 млн до $ 50. Этот тренд, судя по всему, продолжится.
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