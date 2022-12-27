«Бэтмен» стал самым популярным фильмом у пиратов в России в 2022 году

По просьбе издания «Бюллетень кинопрокатчика», компания Group-IB представила список из десяти фильмов, которые были наиболее востребованы у пиратов в России в 2022 году.

Лидерство в топе удерживает «Бэтмен» Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном в главной роли. На втором месте расположился «Человек-паук: Нет пути домой», а «Топ Ган: Мэверик» — на четвёртой позиции.

«Бэтмен» «Человек-паук: Нет пути домой» «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» «Топ Ган: Мэверик» «Проект «Адам» «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» «Затерянный город» «Соник 2 в кино» «Мир Юрского периода: Господство» «Варяг»

Также стало известно, что в 2021 году рынок нелегального контента сократился с $ 59 млн до $ 50. Этот тренд, судя по всему, продолжится.