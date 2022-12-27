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«Бэтмен» стал самым популярным фильмом у пиратов в России в 2022 году

«Бэтмен» стал самым популярным фильмом у пиратов в России в 2022 году
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По просьбе издания «Бюллетень кинопрокатчика», компания Group-IB представила список из десяти фильмов, которые были наиболее востребованы у пиратов в России в 2022 году.

Лидерство в топе удерживает «Бэтмен» Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном в главной роли. На втором месте расположился «Человек-паук: Нет пути домой», а «Топ Ган: Мэверик» — на четвёртой позиции.

  1. «Бэтмен»
  2. «Человек-паук: Нет пути домой»
  3. «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»
  4. «Топ Ган: Мэверик»
  5. «Проект «Адам»
  6. «Фантастические твари: Тайны Дамблдора»
  7. «Затерянный город»
  8. «Соник 2 в кино»
  9. «Мир Юрского периода: Господство»
  10. «Варяг»

Также стало известно, что в 2021 году рынок нелегального контента сократился с $ 59 млн до $ 50. Этот тренд, судя по всему, продолжится.

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