Тарифы на мобильную связь в России заметно вырастут в 2023 году

В конце декабря некоторые российские абоненты начали получать уведомления от крупных операторов о повышении стоимости тарифов на связь в начале 2023 года. О получении подобных сообщений рассказали «Ведомостям» как минимум два абонента «Мегафона» и два клиента Tele2. Кроме того, МТС уже уведомляет пользователей о прекращении компенсаций за пополнение счёта, а «Билайн» активнее предлагает клиентам подключить дополнительные платные услуги.
Что касается повышения цен, то в «Мегафоне» уже 17 января один из тарифов подорожает на 32,5 рубля — до 357,5 рублей в месяц, другой на 55 рублей — до 595 рублей в месяц. В сообщении оператора говорится, что увеличение стоимости оплаты необходимо из-за роста цен на оборудование. В Tele2 повышение цен назвали нормальной практикой, при этом оба оператора заявляют, что изменения коснулись лишь архивных тарифов.
О возможном повышении стоимости тарифов на мобильную связь эксперты заявляли ещё в октябре. Всё дело в том, что операторам необходимо закупать подсанкционное оборудование, подорожавшее из-за приостановки поставок крупнейших международных вендоров.
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