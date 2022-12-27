20 лучших сериалов 2022 года от Metacritic

Metacritic продолжает подводить итоги года. Сайт-агрегатор составил список из 20 лучших новых сериалов. В топе есть «Мисс Марвел», «Будет больно», «Медведь», «Дорога в тысячу ли» и другие шоу, получившие тёплый приём от критиков.

Некоторые сериалы в списке не получили признания аудитории, но шоу подбирались только на основе общего балла от критиков.

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