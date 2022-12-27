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20 лучших сериалов 2022 года от Metacritic

20 лучших сериалов 2022 года от Metacritic
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Metacritic продолжает подводить итоги года. Сайт-агрегатор составил список из 20 лучших новых сериалов. В топе есть «Мисс Марвел», «Будет больно», «Медведь», «Дорога в тысячу ли» и другие шоу, получившие тёплый приём от критиков.

Некоторые сериалы в списке не получили признания аудитории, но шоу подбирались только на основе общего балла от критиков.

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20 лучших сериалов 2022 года по версии Metacritic

  1. «Будет больно»
  2. «Гора Фрэгглов: Возвращение в пещеру»
  3. «Медведь»
  4. «Дорога в тысячу ли»
  5. «Кто-то где-то»
  6. «Хлоя»
  7. «Доисторическая планета»
  8. «С замиранием сердца»
  9. «Джордж Карлин: Американская мечта»
  10. «Ирма Веп»
  11. «Мы владеем этим городом»
  12. «Нам нужно поговорить о Косби»
  13. «Разделение»
  14. «Нашими глазами»
  15. «Турист»
  16. «Лестинца»
  17. «Игроки»
  18. «Тёмные ветра»
  19. «Медленные лошади»
  20. «Мисс Марвел»
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