20 лучших сериалов 2022 года от Metacritic
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Metacritic продолжает подводить итоги года. Сайт-агрегатор составил список из 20 лучших новых сериалов. В топе есть «Мисс Марвел», «Будет больно», «Медведь», «Дорога в тысячу ли» и другие шоу, получившие тёплый приём от критиков.
Некоторые сериалы в списке не получили признания аудитории, но шоу подбирались только на основе общего балла от критиков.
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20 лучших сериалов 2022 года по версии Metacritic
- «Будет больно»
- «Гора Фрэгглов: Возвращение в пещеру»
- «Медведь»
- «Дорога в тысячу ли»
- «Кто-то где-то»
- «Хлоя»
- «Доисторическая планета»
- «С замиранием сердца»
- «Джордж Карлин: Американская мечта»
- «Ирма Веп»
- «Мы владеем этим городом»
- «Нам нужно поговорить о Косби»
- «Разделение»
- «Нашими глазами»
- «Турист»
- «Лестинца»
- «Игроки»
- «Тёмные ветра»
- «Медленные лошади»
- «Мисс Марвел»
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