Epic Games раскрыла причины ошибочной раздачи Death Stranding: Director's Cut

25 декабря в Epic Games Store началась раздача Death Stranding — одной из лучших игр последних лет. Сперва в магазине дарили именно Director's Cut, режиссёрскую версию проекта, однако спустя несколько часов игроки получали уже обычную версию, вышедшую в 2019 году. После этого геймеры начали требовать от Epic Games именно расширенную, ведь её и дарили на старте раздачи.

Спустя сутки авторы рассказали, что именно произошло. В китайской соцсети Weibo разработчики извинились за инцидент и заявили, что это была «ошибка временного сотрудника».

Прошлой ночью временный сотрудник Epic случайно поменял стандартную версию Death Stranding на Director’s Cut. Мы приносим свои извинения тем, кто не смог получить версию Director’s Cut. Наше соглашение с издателем заключалось в том, что должна была выдаваться только стандартная версия, и наш сотрудник допустил ошибку.

Пользователей подобный ответ, конечно же, не устроил, ведь они просто хотели получить расширенную Death Stranding. А многих геймеров поразило то, что подобное заявление Epic Games сделала лишь в китайской социальной сети, как будто извинения касаются лишь игроков из Китая. Некоторые предположили, что извиняться компанию заставил китайский конгломерат Tencent, который владеет 40% акций разработчиков.