Звезда «Ведьмака» от Netflix раскрыл первые детали третьего сезона
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Актёр Джои Бэти, исполнитель роли Лютика в сериале «Ведьмак», рассказал, чего ждать от третьего сезона. Сценарий продолжения он назвал лучшим в истории шоу, а у его персонажа будет новый любовный интерес.
Когда я впервые прочитал сценарий, то сразу понял, что это лучший сценарий в истории сериала. В нём есть некоторые моменты из книг, которые наверняка очень понравятся фанатам. И некоторые действительно прекрасные и очень эпичные события. А у Лютика появится любовный интерес — может быть, даже больше, чем один.
К сожалению, другими деталями сюжета Бэти не поделился, однако он пообещал действительно хороший третий сезон. Ранее об эпичности продолжения рассказывала и шоураннер Лорен Хиссрич. По её словам, третий сезон во многом будет отталкиваться от оригинальных книг Анджея Сапковского. Что именно она подразумевала под этими словами, пока неясно.
Третий сезон «Ведьмака» с Генри Кавиллом выйдет летом 2023 года. Это будет последний сезон для актёра в роли Геральта из Ривии.
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