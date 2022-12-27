В России стартовали продажи новых видеокарт AMD — RX 7900 XTX и RX 7900 XT

27 декабря российский ритейлер DNS объявил о старте продаж видеокарт AMD RX 7900 XTX и AMD RX 7900 XT от производителя GIGABYTE. Стоимость новинок составила 94 999 и 87 999 рублей соответственно. Продажи идут в формате карусели — одному человеку на руки выдают лишь одну видеокарту на специальной странице.
Карусель продаж новых видеокарт AMD. В наличии осталась лишь RX 7900 XT
Фото: DNS
При этом RX 7900 XTX раскупили буквально за несколько часов, а RX 7900 XT всё ещё есть в наличии во многих городах. При этом речь идёт именно о предзаказе — устройства в регионах можно будет получить в начале января, а в Москве видеокарты можно будет забрать уже сегодня.
В январе до DNS также доберутся новые видеокарты и от фирмы Sapphire. Величина следующей партии пока неизвестна. AMD RX 7900 XT и RX 7900 XTX поступили в продажу по всему миру 13 декабря. Первая продаётся за $ 899 (около 61 тыс. рублей), вторая — за $ 999 (около 68 тыс. рублей).
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