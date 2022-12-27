Мобильная Genshin Impact заработала больше $ 4 млрд

Genshin Impact — популярная игра, приносящая разработчикам огромную прибыль. Недавно аналитическая компания Sensor Tower сообщила, что проект заработал более $ 4 млрд только на мобильных устройствах без учёта ПК и консолей.

Вряд ли это кого-то удивит, но основным рынком для Gensin Impact считается Китай. В стране проект заработал 34,3% от общей суммы. Хорошие показатели наблюдаются и в других странах. В Японии проект собрал 23,3% от суммы, в США — 16,5%, а в Южной Корее — 6,2%.

Фото: Sensor Tower

По прибыли в 2022 году на мобильных устройствах Genshin Impact уступила двум играм: Honor of Kings и PUBG Mobile. Они заработали больше проекта miHoYo.

Фото: Sensor Tower

Genshin Impact доступна на ПК, PS4, PS5, iOS и Android. На консолях Xbox проект не вышел.