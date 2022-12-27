Фанат улучшил работу обновлённого «Ведьмака 3» с трассировкой лучей

Пожалуй, главным графическим нововведением обновлённого «Ведьмака 3» стала поддержка трассировки лучей. Технология здорово улучшает картинку, однако вызывает невероятные лаги в ПК-версии. Страдают даже обладатели самого мощного железа.

Пользователь форума Nexus Mods под ником AliNT устал ждать исправлений от CD Projekt RED, что решил сам доработать игру. Он внёс изменения в ini-файл игры, отредактировав важные графические параметры, и опубликовал его на портале. Как отмечает геймер, с его переменными средняя частота кадров на видеокарте GeForce RTX 2060 SUPER в разрешении 1440p повысилась аж на 35%. При этом картинка почти не пострадала.

Оригинал Модификация

Оригинал Модификация

Скачать исправление от AliNT можно по этой ссылке. Сам файл нужно скопировать в папку с игрой по пути \The Witcher 3 Wild Hunt\bin\config\platform\pc.