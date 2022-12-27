Дикая Охота не будет важной в третьем сезоне «Ведьмака»

Недавно шоураннер сериала «Ведьмак» Лорен Шмидт-Хисрих поговорила c изданием Entertainment Weekly про третий сезон шоу и затронула Дикую Охоту.

Как отметила Шмидт-Хисрих, у всадников не будет важной роли в третьем сезоне. Дикая Охота появилась в середине второго сезона, но создатели шоу не хотят давать им ключевую роль и сразу сталкивать существ с Геральтом и другими персонажами. Для героев Дикая Охота так и будет чем-то мифическим и неизвестным.

Мы свели Дикую охоту и Цири в середине второго сезона, когда она подумала: «Я не совсем понимаю, что это такое. Я не понимаю, почему они в моём сне». Мы понимаем, что Геральт узнаёт немного больше о Дикой Охоте, как и Цири, но для них всадники останутся нависающей и таинственной угрозой.

Третий сезон «Ведьмака» выйдет в 2023 году — он станет последним для Генри Кавилла. В следующих сезонах роль Геральта исполнит Лиам Хемсворт.