В России впервые за семь лет рухнули продажи смартфонов

За неполный 2022 год в России было продано около 24 млн смартфонов, рассказали «Известия» со ссылкой на данные в «М.Видео–Эльдорадо». Схожие данные и у Mobile Research Group: по итогам этого года продажи смартфонов в РФ могут составить 26,5 млн единиц против 32,5 млн в прошлом. Если подсчёты верны, то снижение продаж составит аж 20%.
Как отмечают ритейлеры, российский рынок смартфонов сократился впервые с 2015 года: покупательская активность тогда снизилась из-за резкого скачка курсов валют в конце 2014-го и ажиотажного спроса. В «Мегафоне» сообщили, что доля китайских смартфонов в РФ выросла до 80%, хотя в прошлом году она составляла 46%.
Продажи смартфонов в 2023 году будут примерно такими же, считает руководитель проекта Content-Review Сергей Половников. С ним согласен и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
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