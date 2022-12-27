«Один дома» стал самым популярным новогодним фильмом у пиратов

Издание TorrentFreak опубликовало данные по самым популярным новогодним фильмам недели среди пользователей BitTorrent. Лидером ожидаемо стал «Один дома» — за неделю ленту скачали более 100 тыс. раз. На второй строчке оказалось продолжение — «Затерянный в Нью-Йорке». Замкнул тройку «Гринч» 2018 года.

Самые популярные новогодние фильмы у пиратов

«Один дома» «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» «Гринч» «Эльф» «Гринч — похититель Рождества»

В целом TorrentFreak отмечает, что показатели лент были бы куда выше, если бы фильмы не транслировали по телевизору в декабрьскую пору. Тот же «Один дома» пользуется популярностью у пиратов на протяжении всего года, а в декабре картина становится по-настоящему ажиотажной.

Сравнение популярности «Один дома» и «В поисках Немо» в августе и декабре Фото: Torrentfreak

Интересно, что и в нашем пользовательском голосовании фильм с Маколеем Калкиным возглавил топ лучших новогодних лент.