Elden Ring стала безоговорочным лидером по числу побед в номинации «Игра года»

Многие издания уже подвели итоги 2022 года и назвали лучшие игры года, вышедшие за последние 365 дней. Как посчитали пользователи форума ResetEra, абсолютным лидером в этот раз стала Elden Ring.

Если учитывать общее количество наград, то экшен FromSoftware собрал около 125 званий «Игра года». На второй строчке расположилась God of War Ragnarok — 25 побед. Замыкает тройку интерактивный фильм Immortality — три победы. Остальные проекты удостоились подобного звания лишь единожды.

Игры с наибольшим количеством побед в номинации «Игра 2022 года»

Elden Ring — 125 God of War Ragnarok — 25 Immortality — 3 A Plague Tale Requiem — 1 Citizen Sleeper — 1 Cult of the Lamb — 1 Just Dance 2023 — 1 Marvel's Midnight Suns — 1 Neon White — 1 Vampire Survivors — 1

В последний раз настолько сильный отрыв был в 2020 году — тогда The Last of Us Part 2 уверенно опередила Hades.