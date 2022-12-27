Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

VK раскрыл самые популярные мемы 2022 года в России

VK раскрыл самые популярные мемы 2022 года в России
Комментарии

Команда VK вместе с онлайн-энциклопедией Memepedia подготовили 10 самых популярных мемов 2022 года. Победителей выбирали пользователи соцсети в приложении «Годнометр».

Первую строчку в списке занял мем с Мистером Исключительным из «Суперсемейки», в котором его лицо меняется в тёмную или в светлую сторону в зависимости от ситуации. На втором месте очутился Доктор Ливси из «Острова сокровищ», который идёт под фонк-музыку. Замкнул тройку мем с изображением человекообразного дерева, с помощью которого изначально высмеивали рекламу браузерных игр. В топ-10 также попали работы нейросетей Different Dimension Me и Midjourney.

Фото: VK

Фото: VK

Cамые популярные мемы 2022 года по версии VK

  1. Мистер Исключительный
  2. Доктор Ливси идёт
  3. Мудрое таинственное дерево
  4. «Это ты? Да, я»
  5. Котёнок Вирго
  6. Крутые скелеты
  7. Нейросеть Different Dimension Me
  8. Нейросеть Midjourney
  9. Говорящий Бен
  10. «Эй, Богдан»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022