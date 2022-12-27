VK раскрыл самые популярные мемы 2022 года в России

Команда VK вместе с онлайн-энциклопедией Memepedia подготовили 10 самых популярных мемов 2022 года. Победителей выбирали пользователи соцсети в приложении «Годнометр».

Первую строчку в списке занял мем с Мистером Исключительным из «Суперсемейки», в котором его лицо меняется в тёмную или в светлую сторону в зависимости от ситуации. На втором месте очутился Доктор Ливси из «Острова сокровищ», который идёт под фонк-музыку. Замкнул тройку мем с изображением человекообразного дерева, с помощью которого изначально высмеивали рекламу браузерных игр. В топ-10 также попали работы нейросетей Different Dimension Me и Midjourney.

Фото: VK

Фото: VK

Cамые популярные мемы 2022 года по версии VK