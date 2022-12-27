ФАС оштрафует «Мегафон» за повышение цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала «МегаФон» нарушителем антимонопольного законодательства. Как отметили в ведомстве, в мае 2022 года оператор необоснованно повысил тарифы на услуги связи для более 16,5 млн абонентов в среднем на 12%. Теперь компания должна будет снизить стоимость услуг до «экономически обоснованного уровня» и выплатить штраф, размер которого определят позже.

В мае текущего года оператор необоснованно повысил тарифы на услуги связи для более 16,5 млн абонентов в среднем на 12%.

Служба предписала «Мегафону» снизить их до экономически обоснованного уровня. Также на оператора связи будет наложен штраф, его размер определят в ходе административного расследования.

При этом «МегаФон» планирует повысить цены и на свои архивные тарифы в 2023 году. Пока неясно, заинтересуются ли этим поднятием в ФАС.