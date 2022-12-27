Фильм «Вавилон» — крупнейший провал в карьере Брэда Питта и Марго Робби

23 декабря в США и Канаде состоялась премьера фильма «Вавилон» — новой картины Дэмьена Шазелла, режиссёра «Ла-Ла Ленд» и «Одержимости». За первый уикенд лента собрала всего лишь $ 5 млн при бюджете примерно в $ 100 млн.
Это худший старт в карьере Брэда Питта — даже провальная «Настоящая любовь» в 1993 году стартовала лучше. У Марго Робби похожая ситуация — «Вавилон» умудрился собрать даже меньше недавнего «Амстердама». Как сообщают инсайдеры, для окупаемости новинке нужно собрать как минимум $ 250 млн, что прямо сейчас кажется совершенно недостижимой цифрой.
На первые сборы повлияли сразу множество факторов: сильный антициклон в Северной Америке, прохладные отзывы от критиков и первых зрителей, а также сильная конкуренция в лице «Аватара: Путь воды». В середине января фильм доберётся до мировых кинотеатров — тогда будет понятен полноценный масштаб катастрофы.
«Вавилон» рассказывает про уход эпохи немого кино — о падении многих голливудских звёзд, непомерных амбициях создателей фильмов и эпохе «необузданного нравственного упадка и разврата раннего Голливуда». Фильм затрагивает период примерно в 30 лет — с 1925 по 1952 год.
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