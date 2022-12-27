Из «Аватара 2» вырезали 10 минут фильма из-за проблем с оружием в США

«Аватар: Путь воды» длится больше трёх часов, однако это не предел. Как рассказал Джеймс Кэмерон в интервью Esquire Middle East, из фильма вырезали около 10 минут экшен-сцены. Причина — нежелание «фетишизировать оружие» из-за проблем в США.

Режиссёр пытался найти идеальный баланс между «светом и тьмой», избавившись от уродства. Безусловно, оружие требуется для демонстрации конфликта, а «жестокость и экшен» фактически одно и то же. Сам Кэмерон даже не скрывает, что он — «экшен-режиссёр». Но сейчас он хочет отойти от этого.

Смотря на мои прошлые фильмы, я не уверен, что снял бы подобные фильмы сейчас. Не уверен, что хочу превращать оружие в фетиш, как я делал 30 лет назад в «Терминаторе», в современном мире. Я не перевариваю того, что происходит с оружием в нашем обществе.

«Аватар 2» собирает приличную кассу и постепенно подходит к планке в $ 1 млрд. Для успеха «Пути воды» требуется $ 2 млрд, что кажется вполне реальной планкой. Если фильму удастся достигнуть её, то это будет первая лента с такими результатами.