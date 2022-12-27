Создатель «Достать ножи» недоволен названием второго фильма
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Автор, режиссёр и сценарист франшизы «Достать ножи» Район Джонсон в интервью The Atlantic заявил, что недоволен названием второго фильма. Если точнее, подзаголовком A Knives Out Mystery («Тайна Достать ножи»), который будто бы связывает вторую часть с первой.
Если честно, меня бесит A Knives Out Mystery в названии. Я хотел назвать фильм просто «Стеклянная луковица».
При этом Джонсон прекрасно понимает причины. Да и он сам хочет, чтобы все фанаты первого фильма могли легко понять, что «Стеклянная луковица» — часть детективной франшизы.
Но для меня вся привлекательность этой серии в том, что это всегда что-то новое. Однако сейчас есть огромное притяжение к сериализации повествования.
Джонсон отмечает, что все фильмы серии «Достать ножи» не будут связаны между собой чем-то, кроме главного героя — детектива Бенуа Блана в исполнении Дэниела Крейга. Пока у Netflix есть планы лишь на ещё один фильм.
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