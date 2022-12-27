Severed Steel стала новой бесплатной игрой Epic Games Store

В Epic Games Store очередная халява — на этот раз на 24 часа бесплатной сделали Severed Steel. Это стильный и драйвовый шутер от небольшой команды из студии Greylock Studio.

В Steam у игры высокий рейтинг пользователей — 94% отзывов положительные.

Severed Steel отличается стилизованным и нетривиальным визуалом, а геймплейное ядро состоит из стильного убийства оппонентов — для этого у героини масса возможностей, включая возможность бегать по стенам, высоко прыгать и даже замедлять время.

До конца масштабной раздачи бесплатных игр в Epic Games Store остаётся пара дней: завтра должны раздать Mortal Shell, после чего должны раздать крупную игру — но её уже можно будет забрать в течение недели. По слухам, это Assassin's Creed Origins.