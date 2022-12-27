Популярный сериал «1703» получит второй сезон
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Один из лучших российских сериалов 2022 года «1703» получит продолжение — сервис Okko и киностудия «Место силы» взялись за создание второго сезона комедийного детектива. Об этом сообщает «Кинопоиск».
Главные роли в «1703» исполняют Кузьма Сапрыкин (молодой опер Вадим) и Гоша Куценко (мрачный капитан Георгий Колпаков), а события разворачиваются в Санкт-Петербурге. В первом сезоне, состоящем из восьми эпизодов, они расследовали дело исчезновения трупов молодых девушек из морга.
«1703» доступен подписчикам сервиса Okko. Название сериала пошло от года основания Санкт-Петербурга, а пилотный эпизод впервые показали за год до премьеры на Московском международном кинофестивале. Там он получил главный приз.
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