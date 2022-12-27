Джессика Честейн может сыграть злодейку в новом фильме про Капитана Америка
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Известный киноинсайдер MyTimeToShineHello рассказал, что Джессика Честейн сейчас основной претендент на роль злодея в фильме «Капитан Америка: Новый мировой порядок».
Четвёртый фильм про американского патриота сменит главного героя. После события сериала «Сокол и зимний солдат» новым Капитаном Америка стал Сэм Уилсон — близкий друг и коллега Стива Роджерса. Однако он никакой не суперсолдат, в отличие от того же Стива.
О чём конкретно расскажет фильм «Новый мировой порядок», неизвестно, но наверняка затронут тему экономической ситуации в мире и последствий щелчка Таноса, когда половина населения Земли пропала. Это же было темой сериала «Сокол и зимний солдат».
«Капитан Америка: Новый мировой порядок» выйдет в мировой прокат в мае 2024 года.
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