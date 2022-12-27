Источник: «Вечные 2» возьмут за основу комикс про конфликт Мстителей, Людей Икс и Вечных

Похоже, Marvel после скромных показателей «Вечных» решила не бросать команду и даже одобрила второй фильм про них. Об этом сообщает инсайдер MyTimeToShineHello.
По его данным, «Вечные 2» расскажут про Судный день — совсем свежий комикс Marvel, посвящённый конфликту Мстителей, Людей Икс и Вечных на фоне изменения протоколов в отношении мутантов. Историю рассказывали в комиксах с мая по ноябрь 2022 года, то есть арка совсем новая.
A.X.E.: Judgment Day получила высокие оценки — на агрегаторе Comic Book у комикса 85 баллов как от критиков, так и от читателей. Что редкость, многим понравился финал истории. Немудрено, что Marvel Studios заинтересовалась экранизацией этого сюжета в киноформате.
Когда ожидать «Вечных 2», неизвестно. Вряд ли это произойдёт раньше 2026 года.
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