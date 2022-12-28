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«Достать ножи 2» собрал на Netflix более 82 млн часов просмотров

«Достать ножи 2» собрал на Netflix более 82 млн часов просмотров
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Издание Variety обратило внимание на успешные показатели фильма «Достать ножи: Стеклянная луковица». За два дня после премьеры картину посмотрели более 35 млн домохозяйств. В общей сумме лента набрала 82,1 млн часов просмотров.

Фильм появился на Netflix после ограниченного проката в кинотеатрах, который начался 23 ноября. В сервисе детектив стал доступен 23 декабря — через месяц после проката в кинотеатрах.

Фильм «Достать ножи 2» с Дэниелом Крейгом впечатляет. Это лихо закрученный детектив Фильм «Достать ножи 2» с Дэниелом Крейгом впечатляет. Это лихо закрученный детектив

«Достать ножи: Стеклянная луковица» — продолжение первой части, в которой роль детектива Бенуа Бланка сыграл всё тот же Дэниел Крейг. Вместе с ним в сиквеле сыграли Эдвард Нортон, Жанель Монэ, Кэтрин Хан, Дэйв Батиста и другие

Снял фильм Райан Джонсон. Фильм «Достать ножи: Стеклянная луковица» доступен в Netflix.

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