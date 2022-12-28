Nintendo не будет делать улучшенную Switch. Компания занимается новой консолью

Недавно на канале Digital Foundry вышло видео, посвящённое концу 2022 года. Команда канала поговорила про платформы, их технические особенности и обсудила некоторые игры.

Речь зашла и про Nintendo. Как рассказал эксперт Digital Foundry Джон Линнеман, Nintendo одно время действительно хотела выпустить улучшенную Switch, но потом от этой идеи компания отказалась. Линнеман сослался на данные различных разработчиков, сотрудничавших с Nintendo.

Сейчас Nintendo занимается своей консолью нового поколения. Притом ждать релиза устройства раньше 2024 года эксперты не советуют. Японская компания просто не хочет торопиться и выпустить отличную консоль, чтобы не повторить провал GameCube и Wii U.

Ожидается, что консоль нового поколения от Nintendo должна быть очень мощной и работать не хуже PS5 и Xbox Series. По словам команды Digital Foundry, у компании должно всё получиться.