«Достать ножи 2» — шестой самый успешный дебютный фильм на Netflix

Несколько дней назад на Netflix состоялась премьера фильма «Достать ножи: Стеклянная луковица». Детектив собрал 82 млн часов просмотров за первые три дня после выхода. Это помогло фильму занять шестое место в списке самых успешных дебютных лент компании.
Первое место с большим отрывом занимает боевик «Красное уведомление» с Райаном Рейнольдсом и Дуэйном Джонсоном — картина собрала за первые три дня 148,72 млн часов просмотров. На второй позиции — «Не смотрите наверх» с 111,03 млн часов просмотров. Бронзу получил фильм «Проект «Адам», собрав 92,45 млн часов.
Четвёртое место за боевиком братьев Руссо «Серый человек» — у него 88,55 млн часов, а на пятой позиции картина «Непрощённая» с 85,86 млн часов.
«Достать ножи: Стеклянная луковица» доступен для просмотра на Netflix.
- 28 декабря 2022
-
12:11
-
11:35
-
10:59
-
10:10
-
09:49
-
09:32
- 27 декабря 2022
-
20:41
-
20:26
-
20:05
-
19:47
-
19:07
-
18:57
-
18:46
-
18:35
-
17:54
-
17:27
-
17:01
-
16:33
-
16:04
-
15:53
-
15:36
-
15:25
-
14:45
-
14:36
-
14:11
-
13:45
-
13:37
-
13:15
-
13:05
-
12:45
-
12:41
-
11:47
-
11:12
-
10:52
-
10:45