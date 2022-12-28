«Достать ножи 2» — шестой самый успешный дебютный фильм на Netflix

Несколько дней назад на Netflix состоялась премьера фильма «Достать ножи: Стеклянная луковица». Детектив собрал 82 млн часов просмотров за первые три дня после выхода. Это помогло фильму занять шестое место в списке самых успешных дебютных лент компании.

Первое место с большим отрывом занимает боевик «Красное уведомление» с Райаном Рейнольдсом и Дуэйном Джонсоном — картина собрала за первые три дня 148,72 млн часов просмотров. На второй позиции — «Не смотрите наверх» с 111,03 млн часов просмотров. Бронзу получил фильм «Проект «Адам», собрав 92,45 млн часов.

Четвёртое место за боевиком братьев Руссо «Серый человек» — у него 88,55 млн часов, а на пятой позиции картина «Непрощённая» с 85,86 млн часов.

«Достать ножи: Стеклянная луковица» доступен для просмотра на Netflix.