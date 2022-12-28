Netflix раскрыл самые популярные фильмы и сериалы 2022 года

2022 год был отличным для различных фильмов и сериалов. Довольными остались, кажется, фанаты всех жанров: от брутальных боевиков до фэнтезийных картин. Об этом говорит и статистика, которую предоставил Netflix.

Компания назвала самые популярные фильмы и сериалы за 2022 год. Первое место среди англоязычных шоу занял четвёртый сезон сериала «Очень странные дела». Следом идут «Уэнсдэй» и «Монстр: История Джеффри Дамера». Если рассматривать неанглоязычные шоу, то первое место забрал сериал «Мы все мертвы», а серебро получило шоу «Необычный адвокат У Ён У»

Фото: Netflix

Среди англоязычных фильмов первое место занял боевик «Серый человек», на втором месте расположился «Проект «Адам» с Райаном Рейнольдсом, а бронзу получила лента «Пурпурные сердца». В неанглоязычных картинах лидирует «Тролль». Второе место за «На Западном фронте без перемен».