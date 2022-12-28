Netflix раскрыл самые популярные фильмы и сериалы 2022 года

2022 год был отличным для различных фильмов и сериалов. Довольными остались, кажется, фанаты всех жанров: от брутальных боевиков до фэнтезийных картин. Об этом говорит и статистика, которую предоставил Netflix.
Компания назвала самые популярные фильмы и сериалы за 2022 год. Первое место среди англоязычных шоу занял четвёртый сезон сериала «Очень странные дела». Следом идут «Уэнсдэй» и «Монстр: История Джеффри Дамера». Если рассматривать неанглоязычные шоу, то первое место забрал сериал «Мы все мертвы», а серебро получило шоу «Необычный адвокат У Ён У»
Фото: Netflix
Среди англоязычных фильмов первое место занял боевик «Серый человек», на втором месте расположился «Проект «Адам» с Райаном Рейнольдсом, а бронзу получила лента «Пурпурные сердца». В неанглоязычных картинах лидирует «Тролль». Второе место за «На Западном фронте без перемен».
Фото: Netflix
- 28 декабря 2022
-
12:11
-
11:35
-
10:59
-
10:10
-
09:49
-
09:32
- 27 декабря 2022
-
20:41
-
20:26
-
20:05
-
19:47
-
19:07
-
18:57
-
18:46
-
18:35
-
17:54
-
17:27
-
17:01
-
16:33
-
16:04
-
15:53
-
15:36
-
15:25
-
14:45
-
14:36
-
14:11
-
13:45
-
13:37
-
13:15
-
13:05
-
12:45
-
12:41
-
11:47
-
11:12
-
10:52
-
10:45