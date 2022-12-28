Министр культуры РФ: зрители полюбят российское кино, потому что другого у нас нет

Министр культуры России Ольга Любимова дала обширное интервью изданию ТАСС. В нём она рассказала в том числе о ситуации в отечественной киноиндустрии и заявила, что в стране должно выходить около 300 российских фильмов, среди которых 60 крупных. Для этого правительство уже выделило 11,6 млрд рублей.

Мы делаем для кинотеатров всё возможное. Понятно, что в них очень сложная ситуация. Понятно, что так или иначе кинотеатральный показ сохранится. И мы стараемся вместе с индустрией, чтобы больше российских картин появлялось. Нам нужно в год около 300 фильмов, из которых 60 — крупные релизы.



Для этого в этом году выделено 11,6 миллиарда рублей — для того, чтобы появлялось больше крупных картин, было больше возможностей у отрасли сохраняться. Мы понимаем, в какой тяжёлой ситуации кинотеатры находятся. И дальше, конечно, мы ждём содержательного диалога с нашими киносетями — какой ещё проект Министерство культуры может поддержать.

По словам министра, после ухода крупных зарубежных студий ситуация в российском кино кардинально изменилась. Поэтому к новым условиям нужно адаптироваться — в том числе и обычным россиянам. Любимова считает, что сейчас у зрителей неоднозначное отношение к отечественному кино, однако оно «поменяется, потому что другого нет».

Конечно, кинотеатры жили в другой экономической модели. Фильмов было много, контента было много. Был американский, европейский, авторский. И ещё три раза кинотеатр думал, что ему расписать, чтобы было ещё выгоднее. Да, поменялась модель, поменялась ситуация. Значит, нужно просчитать. Значит, нужно учиться договариваться с другими организациями, искать своего зрителя. Он раньше просто сам приходил.



До сих пор, к сожалению, к российскому кино отношение очень своеобразное. То есть сейчас оно поменяется, потому что другого нет.

В интервью министр культуры также перечислила свои ожидаемые картины 2023 года. Среди них: «Чебурашка», «Нюрнберг» Николая Лебедева, «Холоп 2» и «Вызов».