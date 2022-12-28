Приквел «Ведьмака» от Netflix провалился. Просмотры в разы хуже сериала с Генри Кавиллом

Netflix подвёл итоги прошлой недели и опубликовал данные о просмотрах своих фильмов и сериалов c 19 по 25 декабря. Оказалось, что за первые три дня «Ведьмак: Происхождение», приквел оригинального сериала с Генри Кавиллом, посмотрели в течение 15,8 млн часов. Это седьмой результат — проект уступил многим сериалам, которые транслируются уже несколько недель.

Недельный топ Netflix Фото: Netflix

Таким образом, «Происхождение» стало худшим проектом Netflix по вселенной книг Анджея Сапковского. Для сравнения: второй сезон «Ведьмака» с Генри Кавиллом за те же три дня посмотрели в течение 142 млн часов, а общие просмотры за месяц превысили 462 млн часов. Приквел вряд ли сможет похвастаться даже 1/10 от этих цифр.

На невероятно низкую популярность наверняка сыграла жёсткая критика фанатов, которые буквально уничтожили сериал на киноплощадках. Так, на Rotten Tomatoes у сериала всего 9% положительных отзывов — это худший проект в истории Netflix по пользовательскому рейтингу.