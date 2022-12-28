«Аватар 2» собрал в мировом прокате $ 1 млрд

Это наконец случилось — фильму «Аватар: Путь воды» покорился $ 1 млрд. На это фильму потребовалось 12 дней. Лента вошла в тройку самых кассовых картин 2022 года и обогнала сиквел «Доктора Стрэнджа».

Пару дней назад сборы составили $ 855 млн. Собирать кассу фильму мешал зимний шторм «Эллиотт» в Северной Америке. Из-за него были перебои с электричеством, а люди из-за холода не выходили из дома. Аналитики прогнозировали, что шторм прекратится, а после него сборы вновь подскочат. Так и случилось.

Для полного успеха фильму нужно собрать $ 2 млрд. Удастся ли картине сделать это, пока неизвестно. Возможно, на достижение $ 2 млрд потребуется больше времени.

«Аватар: Путь воды» вышел в прокат 14 декабря. В России фильм уже тоже показывают.