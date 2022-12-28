В России предложили запретить ввоз компьютеров Dell, HP, Acer, MSI и других производителей

Генеральный директор компании ООО «Айсиэл Техно» (ICL) Евгений Степанов направил главе Минцифры Максуту Шадаеву письмо с предложением запретить импорт в Россию ПК и ноутбуков от Dell, HP, HPE, Acer, MSI, Inspur, Asus, Lenovo и Fujitsu. Об этом сообщает «Коммерсантъ», который ознакомился с материалом.

Запрет на импорт, считает Степанов, позволит «освободить российский рынок от компаний, отказавшихся работать в России, и увеличить долю российской вычислительной техники до 50%».Также ICL предлагает ввести утилизационный сбор на импортную вычислительную технику в размере 20% от стоимости с одновременной выдачей субсидий российским производителям электроники.

Кроме того, топ-менеджер предложил выдавать льготные кредиты на закупку отечественной техники дистрибуторам для её дальнейшей реализации, а также запуске программы кэшбэка на те же 20% для граждан, готовых приобретать в рознице российскую потребительскую электронику.

Источники издания рассказали, что в правительстве РФ поддержали меры по поддержке отечественных производителей, но не запрет импорта зарубежной продукции. Представители Минцифры заявили, что увеличивать спрос на российские бренды нужно за счёт конкуренции, а не запретами. Того же мнения придерживаются и ритейлеры.