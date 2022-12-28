Тоби Магуайр дал автограф за Элайджу Вуда из «Властелина колец»

Недавно Тоби Магуайр, известный по трилогии «Человек-паук», провёл небольшую сессию ответов на вопросы на Reddit. Из этой сессии фанаты, например, узнали, что актёр знает о меме с танцующим Питером Паркером.

Также Магуайр рассказал, что однажды фанат «Властелина колец» перепутал его со звездой фильма Элайджей Вудом, который сыграл хоббита Фродо. Магуайр не хотел расстраивать фаната, поэтому не стал ничего говорить и просто дал автограф от лица коллеги.

Без шуток, однажды я дал автограф за Элайджу Вуда, потому что фанат был уверен, что я — это он. Я не хотел разочаровывать поклонника, говоря, что я не Элайджа.

Спутать внешность актёров довольно трудно, хотя у них примерно одинаковый рост, но черты лица всё же отличаются.