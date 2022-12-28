В Escape from Tarkov добавили «Улицы Таркова» и случился очередной вайп

Создатели Escape from Tarkov выпустили большое обновление под версией 0.13.0.0 и провели очередной вайп. То есть у игроков обнулили все их прошлые результаты и вернули первоначальное снаряжение. Подобные обнуления происходят примерно раз в полгода.

Сервера Escape from Tarkov ушли на профилактику ещё в 9:00 мск и должны вернуться в строй приблизительно в 15:00 мск.

Главным нововведением патча стало появление долгожданной локации — «Улицы Таркова», которую фанаты ждали несколько лет. Геймеры наконец смогут побродить по улицам того самого Таркова, а не только по его окрестностям. Кроме того, игроков ждёт тотальный ребаланс торговли, наград, квестов и других элементов.

Авторы также поработали и над технической составляющей проекта. Так, в игре появилась поддержка FSR 2.1 и звуковой технологии Oculus Audio, которая повышает качество звука в бинауральном режиме. Не забыли разработчики и об исправлении множества багов, включаю утечки оперативной памяти. С полным списком изменений можно ознакомиться на специальной странице.