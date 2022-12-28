Стример прошёл Elden Ring, запинав всех боссов до смерти

Elden Ring отличная игра для тех, кто хочет испытать свои нервы на прочность и попробовать свои силы. Игроки, которым не хватает обычной сложности тайтла, придумывают испытания сами себе. Одним из таких геймеров стал стример под ником Ainrun.

Он прошёл Elden Ring, буквально запинывая насмерть всех боссов. Во время боёв он применял пинки, щиты и различные кольца с эффектами. Другим оружием стример не пользовался. Дольше всего Ainrun убивал Огненного великана — на его убийство ушло чуть больше часа.

Прямо сейчас стример ведёт прямой эфир, на котором таким же способом борется с Апостолом божественной кожи — процесс идёт в целом хорошо. Стоит отметить, что персонаж стримера уже довольно хорошо прокачан.

Elden Ring доступна на всех актуальных платформах, кроме Switch.