Автор сериала The Last of Us: Белла Рэмси — идеальная Элли
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Шоураннер сериала The Last of Us Крэйг Мэйзин завил, что Белла Рэмси была идеальным кандидатом на роль Элли. Для него и его команды кастинг был непростым — они выбирали кандидатку из более сотни актрис.
Перед авторами стояла сложнейшая задача — найти актрису, которая сможет быть на экране и искренне весёлой, и в нужные моменты по-настоящему жестокой и способной за себя постоять. Также было важно, чтобы между Элли и Джоэлом в исполнении Педро Паскаля ощущалась «химия», которую зритель точно считает с экрана.
В итоге Мэйзин выбрал Рэмси. Он боялся, что она не понравится автору оригинальной игры Нилу Дракманну. Но он её тоже оценил более чем высоко.
К счастью, она ему понравилась. Она замечательная актриса.
Шоу The Last of Us стартует 15 января. В первом сезоне будет 10 серий.
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