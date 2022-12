Автор сериала The Last of Us: Белла Рэмси — идеальная Элли

Шоураннер сериала The Last of Us Крэйг Мэйзин завил, что Белла Рэмси была идеальным кандидатом на роль Элли. Для него и его команды кастинг был непростым — они выбирали кандидатку из более сотни актрис.

Перед авторами стояла сложнейшая задача — найти актрису, которая сможет быть на экране и искренне весёлой, и в нужные моменты по-настоящему жестокой и способной за себя постоять. Также было важно, чтобы между Элли и Джоэлом в исполнении Педро Паскаля ощущалась «химия», которую зритель точно считает с экрана.

В итоге Мэйзин выбрал Рэмси. Он боялся, что она не понравится автору оригинальной игры Нилу Дракманну. Но он её тоже оценил более чем высоко.

К счастью, она ему понравилась. Она замечательная актриса.

Шоу The Last of Us стартует 15 января. В первом сезоне будет 10 серий.