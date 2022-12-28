В сериале The Last of Us покажут новый вид зомби
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В сериале The Last of Us от HBO представят новый вид заражённого, которого не было в оригинальных играх франшизы. Об этом рассказали авторы шоу Нил Дракманн и Крэйг Мэйзин.
Чтобы создать нового «зомби», авторы консультировались с концепт-художниками студии Naughty Dog, из-под крыла которой вышли игры серии The Last of Us. При этом наличие нового вида заражённых не то чтобы обосновано сценарием. Дракманн описывает новый вид «существа» как женщину с тёмными волосами, которая провела под землёй много лет.
Недавно авторы завили, что Белла Рэмси была идеальным кандидатом на роль Элли. Для команды сериала кастинг был непростым — они выбирали кандидатку из более сотни актрис.
Новость по темеАвтор сериала The Last of Us: Белла Рэмси — идеальная Элли
Шоу The Last of Us стартует 15 января. В первом сезоне будет 10 серий.
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