Elden Ring — самая проходимая и «забрасываемая» игра 2022 года

Сайт How Long To Beat, который собирает информацию пользователей о прохождении видеоигр, подвёл свои итоги уходящего года.

В 2022-м игроки загрузили на How Long To Beat 56,2 тыс. прохождений — это почти в два раза меньше, чем в 2021-м. В этом году в базу портала внесли лишь 1,9 тыс. релизов — в 2021-м их было 3 тыс. Elden Ring стал наиболее часто добавляемым в бэклог приключением. Оно также может похвастаться тем, что его пользователи проходили чаще всего, при этом наиболее часто и забрасывали, не добравшись до финала.

Ещё Elden Ring получила звание игры, на прохождение которой пользователи потратили больше всего времени. При этом ролевое приключение по общему рейтингу немного не дотянуло до ремейка The Last of Us.

Топ самых важных игр 2022 года по версии How Long To Beat

Самые добавляемые в бэклог игры

Elden Ring. Horizon Forbidden West. Stray. Pokemon Legends: Arceus. God of War Ragnarok. LEGO Star Wars: The Skywalker Saga. Tunic. Dying Light 2: Stay Human. Vampire Survivors. Xenoblade Chronicles 3.

Самые проходимые игры

Elden Ring. Stray. Pokemon Legends: Arceus. God of War Ragnarok. Horizon Forbidden West. Kirby and the Forgotten Land. Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge. Xenoblade Chronicles 3. A Plague Tale: Requiem. Tunic.

Игры, которые наиболее часто забрасывали

Elden Ring. Tunic. Pokemon Legends: Arceus. Vampire Survivors. Scorn. Stray. LEGO Star Wars: The Skywalker Saga. Nobody Saves the World. Sifu. Weird West.

Игры с самым высоким рейтингом

Ремейк The Last of Us — 95%. Elden Ring — 93%. God of War Ragnarok— 93%. Xenoblade Chronicles 3 — 90%. Uncharted: Legacy of Thieves Collection — 89%. Pentiment — 86%. Neon White — 86%. The Case of the Golden Idol — 86%. Hitman Trilogy — 85%. Horizon Forbidden West — 85%.

Самые худшие игры

Diablo Immortal — 49%. Ghostwire: Tokyo — Prelude — 53% Gungrave G.O.R.E — 57%. Cave Crawler — 58%. You Will (Not) Remain — 59%. Saints Row — 60%. Chocobo GP — 61%. Somerville — 62%. Pupperazzi — 62%. The one who pulls out the sword will be crowned king — 63%.

Игры, на прохождение которых ушло больше всего времени

Elden Ring — 107 часов. Xenoblade Chronicles 3 — 99 часов. Tactics Ogre: Reborn — 66 часов. Horizon Forbidden West — 64 часа. Marvel's Midnight Suns — 60 часов. V Rising — 58 часов. Harvestella — 57 часов. Elex II — 56 часов. Fire Emblem Warriors: Three Hopes — 56 часов. Disney Dreamlight Valley — 54 часа.