Обновлённого «Ведьмака 3» покадрово сравнили с демоверсией 2014 года

YouTube-блогер Cycu1 сравнил обновлённую версию игры «Ведьмак 3: Дикая Охота» с демо проекта, которое презентовали на выставке E3 в 2014 году. Он постарался покадрово сравнить обе версии.

Cycu1 записал геймплей на топовом ПК с настройками графики 4K Ultra и включенной трассировкой лучей. Он решил сравнить игру на процессоре Ryzen 9 3900X в связке с видеокартой RTX 3080. У него приключение запустилось в 40 FPS. Производительность могла быть выше, если бы он дождался второго патча, который улучшает техническое состояние тайтла.

Сравнение «Ведьмака 3: Дикая Охота» с демоверсией 2014 года Фото: CD Projekt RED

Сравнение «Ведьмака 3: Дикая Охота» с демоверсией 2014 года Фото: CD Projekt RED

Сравнение «Ведьмака 3: Дикая Охота» с демоверсией 2014 года Фото: CD Projekt RED

Обновлённый «Ведьмак 3» и его демоверсия 2014 года заметно отличаются цветовой гаммой. Последняя версия тайтла более «светлая», плюс к этому в обеих видна разница в анимации лиц. При этом в некст-ген вариации заметны улучшенные эффекты воды, дождя и огня.

Сравнение «Ведьмака 3: Дикая Охота» с демоверсией 2014 года