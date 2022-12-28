Обновлённого «Ведьмака 3» покадрово сравнили с демоверсией 2014 года

YouTube-блогер Cycu1 сравнил обновлённую версию игры «Ведьмак 3: Дикая Охота» с демо проекта, которое презентовали на выставке E3 в 2014 году. Он постарался покадрово сравнить обе версии.
Cycu1 записал геймплей на топовом ПК с настройками графики 4K Ultra и включенной трассировкой лучей. Он решил сравнить игру на процессоре Ryzen 9 3900X в связке с видеокартой RTX 3080. У него приключение запустилось в 40 FPS. Производительность могла быть выше, если бы он дождался второго патча, который улучшает техническое состояние тайтла.
Сравнение «Ведьмака 3: Дикая Охота» с демоверсией 2014 года
Фото: CD Projekt RED
Сравнение «Ведьмака 3: Дикая Охота» с демоверсией 2014 года
Фото: CD Projekt RED
Сравнение «Ведьмака 3: Дикая Охота» с демоверсией 2014 года
Фото: CD Projekt RED
Обновлённый «Ведьмак 3» и его демоверсия 2014 года заметно отличаются цветовой гаммой. Последняя версия тайтла более «светлая», плюс к этому в обеих видна разница в анимации лиц. При этом в некст-ген вариации заметны улучшенные эффекты воды, дождя и огня.
Сравнение «Ведьмака 3: Дикая Охота» с демоверсией 2014 года
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