В Epic Games Store бесплатно раздают хардкорную Mortal Shell
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Epic Games Store запустил бесплатную раздачу хардкорного ролевого боевика Mortal Shell. Игру можно забрать до 29 декабря, с 19:00 магазин начнёт раздавать следующий проект.
Mortal Shell — это ролевой боевик, который вдохновлён серией Dark Souls. В ней все враги максимально безжалостны, поэтому для выживания игроку необходимо использовать инстинкты, весь свой опыт и прицельную меткость. Игра вышла в 2020 году на ПК и консолях. На Metacritic её средний балл составил 76 из 100 от критиков и 6,4 из 10-ти от пользователей.
По слухам, завтра EGS начнёт раздавать одну из игр серии Dishonored или сразу все выпуски цикла нашумевших иммерсивных экшенов. А ровно год назад площадка раздавала всю трилогию Tomb Raider (2013, Rise of и Shadow of).
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