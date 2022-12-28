Злодеем второго сезона «Человека-бензопилы» выступит персонаж из СССР
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На дня завершился первый сезон нашумевшего аниме-сериала «Человек-бензопила». Шоу стало одним из главных анимационных открытий этого года. Студия Mappa уже работает над вторым сезоном, а «Твиттер» Anime News And Facts представил первый тизер продолжения — он знакомит зрителей с новым главным врагом Дэнджи и его коллег-истребителей демонов.
Тизер демонстрирует ноги и затылок девушки по имени Резе — с ней давно знакомы фанаты оригинальной манги, где она фигурировала в сюжетной арке «Девочки-бомбы». Резе родом из Советского Союза. Она гибрид человека и демона, так же как и Дэнджи, поэтому главному герою будет крайне сложно дать ей отпор.
Когда выйдет второй сезон аниме-сериала, пока неизвестно. Скорее всего, премьера состоится в 2023 году.
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