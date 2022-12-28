Официально: в январе по PS Plus раздадут Fallout 76 и Star Wars Jedi: Fallen Order

Sony наконец раскрыла подборку бесплатных игр в базовом PS Plus на следующий месяц. Уже 3 января подписчики сервиса смогут забрать три игры: Star Wars Jedi: Fallen Order, Fallout 76 и Axiom Verge 2.

Фото: Sony

Star Wars Jedi: Fallen Order (PS4 и PS5)

Экшен во вселенной «Звёздных войн», в котором игрокам нужно взять на себя роль джедая-падавана Кэла Кестиса, образ которого воплотил актёр Камерон Монахэн. Игра вышла в 2019 году и стала одной из лучших игр по франшизе.

Fallout 76 (PS4)

Многопользовательская ролевая игра по вселенной Fallout. Действие проекта разворачивается через 25 лет после ядерной войны, уничтожившей США. Основной упор проекта сделан на исследовании постапокалиптического мира вместе с друзьями.

Axiom Verge 2 (PS4 и PS5)

Продолжение популярной инди-метроидвании. События платформера разворачиваются в Антарктиде, куда в поисках своей пропавшей дочери отправляется миллиардерша по имени Индра.