Режиссёр «Достать ножи 2» назвал Дэйва Батисту лучшим актёром-рестлером

Бывший рестлер Дэйв Батиста в «Достать ножи 2» разделил съёмочную площадку с опытными Дэниелом Крейгом, Эдвартом Нортоном и другими актёрами. Поработав с Дэйвом, режиссёр нового детектива Райан Джонсон назвал его «лучшим рестлером, ставшим действительно настоящим актёром».

Джонсон уверен, что Батисту ждёт ещё больше серьёзных и знаковых ролей.

Думаю, что кто-то вроде Пола Томаса Андерсона даст ему настоящую роль, и это будет гениальный ход. Как человек, Батиста очень искренний. Да, он обладает внушительной физической формой, при этом он умеет привносить в свои роли настоящую чувствительность.

Ранее Батиста играл в основном в простых комедиях и боевиках, а также отметился небольшой, но важной ролью в картине Дэни Вильнёва «Бегущий по лезвию 2049» и стал одним из главных героев киноцикла «Стражи Галактики», третья часть которого выйдет в мае 2023 года.

Новость по теме У «Стражей Галактики 3» появился первый трейлер

«Достать ножи: Стеклянная луковица» вышел на Netflix 23 декабря. Онлайн-кинотеатр в России недоступен.