Популярные игрушки Хагги-Вагги начали снимать с продажи в России

Национальная система мониторинга качества Роскачество провела проверку популярных детских игрушек Хагги-Вагги. Эксперты выявили многочисленные нарушения — некоторые связаны с безопасностью продукции. Эту информацию ведомство передало крупным торговым сетям, которые в свою очередь начали снимать игрушки с продажи.
Большая часть проблем связана с тем, что на игрушках отсутствуют сведения об изготовителе и характеристиках товара. Большая их часть производится в Китае.
Кроме того, Хагги-Вагги после пяти стирок выглядят несоответствующими техническому регламенту. Ещё игрушки при попадании в воду выделяют слишком много фенола, что тоже не соответствует установленным в России нормам. Первыми карточки с Хагги-Вагги убрали маркетплейсы «Озон», «Яндекс.Маркет», Wildberries и «СберМегаМаркет».
Хагги Вагги — персонаж хоррора Poppy Playtime, релиз которого состоялся в 2021 году. Герой в виде яркой мягкой игрушки пользуется в России массовой популярностью.
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