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Опубликован полный сценарий «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном

Опубликован полный сценарий «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном
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Издание Deadline любезно предоставило полный сценарий «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном в главной роли. Всего в нём 129 страниц, включая титульные листы.

Как и подобает сценарию, в нём прописаны все ключевые моменты ленты и диалоги. Впрочем, в нём нет каких-то скрытых деталей или откровений — всё так, как было в фильме. Для сравнения: сценарий «Человека-паука: Нет пути домой» состоял из 181 страницы, но и сама картина в целом была масштабнее «Бэтмена».

Фото: Deadline

За разработку сценария отвечал Мэтт Ривз, который также выступил и режиссёром картины. Помогал ему Питер Крэйг, работавший над «Голодными играми» и другими картинами.

«Бэтмен» получил заслуженные высокие оценки от критиков и зрителей. Сиквел точно не стоит ждать раньше 2024 года.

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