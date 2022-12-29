«Уэнсдей», «Очень странные дела», «Пиноккио»: Netflix вспомнил свои хиты 2022 года

Netflix выпустил специальный ролик, посвящённый уходящему 2022 году. В видео компания вспомнила свои главные хиты года и другие проекты. Среди них есть как шоу, так и фильмы.

Конечно, в ролике есть хитовый сериал «Уэнсдей», который буквально взорвал Сеть. Также Netflix напомнила про четвёртый сезон «Очень странных дел» и третий сезон «Академии Амбрелла». Ещё в ролике нашлось место для «Бриджертонов», «Озарка» и «Пиноккио».

Ярким год стал и для фильмов. Netflix выпустил боевик «Серый человек», семейную картину «Незабываемое Рождество» с Линдси Лохан в главной роли, «Проект «Адам» с Райаном Рейнольдсом и детективный фильм «Достать ножи: Стеклянная луковица».

В 2023 году Netflix обещает радовать свою аудиторию ещё больше.