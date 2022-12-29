Marvel выпустит фильм о Стэне Ли — создателе Человека-паука и других супергероев

28 декабря Marvel анонсировала документальный фильм «Стэн Ли» для Disney+. Именно в этот день создателю Человека-паука, Железного человека, Сорвиголовы и множества других супергероев исполнилось бы 100 лет. Онлайн-кинотеатр опубликовал лишь небольшой тизер будущей ленты с описанием «100 лет мечтаний, 100 лет творчества, 100 лет Стэна Ли» с годом выхода — 2023.

Стэн Ли — пожалуй, самая влиятельная фигура для всей компании Marvel. Именно под его руководством компания некогда придумала самых популярных супергероев, включая Людей Икс, Фантастическую четвёрку и вышеупомянутых персонажей. Создатель также появлялся в роли камео в кинокомиксах — в общем счёте ленты с его участием собрали более $ 30 млрд.

Стэн Ли умер в ноябре 2018 года в возрасте 95 лет. После его смерти Marvel получила лицензию на использование имени и внешности автора в фильмах, сериалах и тематических парках.