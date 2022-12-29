Райан Джонсон хотел отказаться от главного сюжетного поворота в «Достать ножи 2»

Материал содержит спойлеры фильма «Достать ножи: Стеклянная луковица».

Во второй части франшизы «Достать ножи» режиссёр Райан Джонсон подготовил для зрителей сразу несколько сюжетных поворотов. Один из них — использование сестры-близнеца, которая прибывает на частный остров к миллиардеру вместе с Бенуа Бланком. Примерно в середине фильма раскрывается, что настоящая Кассандра Брэнд умерла и всё это время вместо неё была Хэлен Брэнд.

Как рассказал сам Джонсон, он сперва даже хотел отказаться от этого сюжетного поворота, потому что не был уверен в том, что зрители «простят его», но в итоге всё сработало.

Сначала мне не нравилась идея сестёр-близнецов. Я не хотел использовать её, она казалась мне ужасной. Я спрашивал себя: простят ли меня зрители за такое?



Думаю, это сработало, потому что правда раскрывается зрителю не в конце фильма, вроде «Ага! Всё это время это была сестра-близнец!», а в середине, усложнив ситуацию и повысив ставки в сюжете.

Режиссёр отметил, что очень переживал за этот момент, ведь к середине ленты зрители уже «успели привыкнуть к группе ужасных людей». Частично его затею помог реализовать и Эдвард Нортон, который сыграл харизматичного миллиардера. По словам Джонсона, актёр буквально излучает интеллект, поэтому ставка на персонажей и их взаимоотношения сыграла на отлично.

Это очень американский инстинкт — путать богатство с компетенцией и мудростью. Участие Эдварда Нортона во многом помогло моей идее сработать. Потому что, если бы я взял актёра, известного глупыми персонажами, всё бы развалилось. Эдвард — очень умный человек, и мне кажется, что зрители легко считывают его интеллектуальность на экране.

Ранее Джонсон также рассказал, что недоволен названием второго фильма. Продолжение он хотел назвать «Стеклянная луковица» — безо всяких подзаголовков.